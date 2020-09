Matan a balazos a velador durante asalto en Santa Catarina

Escuchar Nota

Monterrey.- Un empistolado llegó junto con un cómplice en un taxi para apoderarse de la nómina de los empleados de la construcción de una bodega, donde mató de un balazo a un velador que se resistió al atraco, en Santa Catarina.



Trascendió que los delincuentes habían acudido antes para preguntar si ya habían pagado, se retiraron y luego regresaron a cometer el robo.



No se especificó si lograron apoderarse del pago semanal de unos 15 empleados, pero al menos a un trabajador lo despojaron de 2 mil 500 pesos de su sueldo, ya cuando se retiraban del lugar para huir.



Alrededor de las 18:00 horas se recibió el reporte del atraco con violencia, en un terreno ubicado al sur de la Avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura de las pedreras.



De inmediato se trasladaron al lugar paramédicos y policías municipales, quienes confirmaron la muerte de Óscar Martínez Reyes, de 44 años, quien presentaba al menos un disparo de arma de fuego en la espalda y su cuerpo quedó en interior de un tejabán.



Según las indagatorias, el empleado afectado describió al empistolado como un hombre de unos 40 años, moreno, robusto, de 1.80 de estatura, quien vestía camisa azul y pantalón de mezclilla.



El otro, de unos 45 años, moreno, y complexión media, estaba en un taxi tipo Versa amarillo con blanco.



Explicó que ellos mismos ya habían acudido alrededor de las 16:00 horas, se estacionaron cerca de la máquina bulldozer y preguntaron a los albañiles si ya les habían pagado y, al enterarse que no, se fueron.



Platicó a los detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones que al acudir a un baño portátil escuchó una detonación de arma de fuego y al salir observó al empistolado que lo obligó a entregarle su dinero y voltearse hacia la pared del tejabán para luego escapar rumbo a Santa Catarina.



Trascendió que hace aproximadamente 4 meses los empleados ya habían sido asaltados, pero no se especificó si eran los mismos.