Matan a baterista a golpes en NL; lo acusó mujer de secuestro

Monterrey, NL.- El joven asesinado por familiares de una mujer que presuntamente habría plagiado y abusado de ella, era músico de un grupo norteño con frecuente actividad en eventos en Monterrey.



Ramiro Emmanuel Yáñez Hernández, de 19 años, se desempeñaba como baterista del grupo Pasión Norteña, quienes mostraron el dolor por su pérdida en redes sociales.



"Es imposible no estar tristes, tu ausencia duele y ¡duele mucho! Nuestro más sentido pésame para toda la familia", publicó el grupo en su página oficial de Facebook junto a una foto del joven.



En la publicación decenas de amigos y familiares también lamentaron y compartieron la noticia.



La madrugada de ayer Yáñez hernández fue asesinado a golpes por el papá y los hermanos de una joven a quien presuntamente habría privado de su libertad y agredido sexualmente.



El homicidio fue cometido poco después de las 3:00 horas afuera de un domicilio de la calle Ébano, en la colonia Praderas de San Bernabé.



Los agresores señalaron a las autoridades que la mujer de 23 años había ido a una fiesta la noche del jueves, pero en la madrugada habló con su mamá para decirle que la tenían secuestrada.



La mujer mandó la ubicación por celular y en cuestión de minutos llegaron al sitio el papá y dos hermanos quienes sostuvieron una riña con el músico.



Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para confirmar el deceso de Yáñez Hernández, quien quedó tendido sobre la calle.



No obstante, una fuente cercana indicó que el joven solo había peleado con la mujer a quien no tenía privada de su libertad.



Hasta el momento las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.