Matan a conductor de Didi y le roban auto en Tlalpan

Ciudad de México.- El domingo por la noche, Juan Ramos respondió a una solicitud de servicio de taxi por medio de la aplicación DiDi. Lo que el chofer no sabía, era que sería su último viaje.



Antes de las 20 horas, Juan Ramos de 52 años envió a su hijo un mensaje con su ubicación en tiempo real, donde le comunicaba que era el último que haría antes de dirigirse a casa. Minutos después de comenzar el recorrido, la ubicación del chofer dejó de avanzar.



Fue en la calle del Rosal, en la colonia San Pedro Mártir, Tlalpan. Al observar que la ubicación en el mapa se había detenido ahí durante varios minutos, el hijo de Juan Ramos llamó a su padre por teléfono, pero no obtuvo respuesta. Preocupado, decidió acudir al lugar.



Cuando llegó a la zona, se encontró con varios policías resguardando un cuerpo en la vía pública: se trataba de Juan, su padre, quien había sido asaltado y asesinado por presuntos usuarios de la aplicación móvil de transporte.







Presuntamente, el chofer había recogido a los usuarios para darles el servicio de taxi. Sin embargo, ellos le habían tendido una trampa y en realidad habían abordado la unidad para asaltarlo y robarle el vehículo.



Un video captado por las cámaras de seguridad en la zona, muestra a un vehículo plateado deteniéndose en una calle empedrada. Uno de los sujetos sale por la puerta trasera para acercarse a la del chofer, donde se detiene unos segundos. Más tarde, el chofer sale del vehículo mientras el otro sujeto sale del auto, toma su lugar y ambos huyen en el automóvil.



Aunque las versiones apuntan a que el chofer fue asesinado con disparos de bala, desde las cámaras de seguridad que filmaron la escena sólo logra ver cuando la víctima sale huyendo del auto.



DiDi pone cámaras de seguridad al interior de los autos



En días pasados, la empresa DiDi informó que coloca cámaras al interior de los vehículos para resguardar la seguridad de los viajeros, pero no especificó cuándo estarían funcionando en todo el país. “Esta nueva herramienta se suma al Centro de Seguridad DiDi para darte el servicio con los estándares más altos de seguridad”, manifestó en redes sociales.