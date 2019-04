Matan a despachador de balazo en la cabeza

Un despachador de gasolina fue asesinado de un balazo que le propinaron unos individuos que intentaron despojarlo del dinero de las ventas del día en un negocio que se localiza en la avenida Presidente Carranza entre Miguel Hidalgo y E. Carranza de la zona centro.El homicidio se registró la tarde de ayer domingo poco después de las 02:00 horas cuando cuatro individuos llegaron a bordo de un automóvil blanco tipo Máxima o Malibú a cargar combustible y exigieron al despachador que le diera todo el dinero de las ventas.Los hombres se encontraban encapuchados cuando interceptaron al despachador y le propinaron un balazo en la cabeza que acabó con su vida.El hoy occiso fue identificado como Mario Alberto Santillán Barrios de 58 años de edad, quien tiene su residencia en Nueva Rosita.A pesar de que el hombre fue atendido por elementos de bomberos de Nueva Rosita, estos no pudieron hacer nada por Mario Alberto ya que perdió la vida en cuestión de segundos después de la agresión.Esta ejecución provocó que se activara el código rojo en la región carbonífera y las autoridades realizaron operativos tanto dentro de la ciudad de Nueva Rosita como en los alrededores en busca de los agresores.Hasta ayer de forma oficial no se había informado sobre una detención, sin embargo, se especuló que los guardianes del orden tenían a una persona detenida por este homicidio.La Fiscalía general del estado informó que el móvil del homicidio sigue siendo un robo y descartaron que el asesinato esté relacionado al crimen organizado.Hasta ayer por la tarde aún no se cuantificaba cuanto había sido el monto de lo robado, pues apenas iniciaba la carpeta de investigación en torno a los hechos.