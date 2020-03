Matan a ex alcalde de Chilapa, hace 12 días habían asesinato a su hijo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A doce días de que mataran a su hijo José Ignacio, el ex alcalde de Chilapa y ex diputado por el PRI en Guerrero, Sergio Dolores Flores fue asesinado a balazos cuando atendía un negocio de su propiedad.



El 5 de marzo, el joven José Ignacio Dolóres Flores, hijo del ex diputado local y ex alcalde de Chilapa, fue privado de la libertad por un grupo de hombres armados y su cuerpo fue hallado horas después en la carretera al municipio de Ahuocoutzingo.



Un día después, el gobernador Héctor Astudillo manifestó que había dado la indicación al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, que realizara una investigación que permitiera identificar y detener a los responsables.



Doce días después del asesinato de su hijo, Sergio Dolóres se encontraba atendiendo un negocio de su propiedad, en la cabecera municipal de Chilapa, cuando un grupo de hombres armados lo asesinaron a balazos.



En la zona del crimen ya se desplegó personal de la Guardia Nacional y la Policía del Estado.



Con información de Milenio