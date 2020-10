Matan a familia en el Edomex; vecinos exigen justicia ‘a palos’

Escuchar Nota

Edomex.- El homicidio múltiple de una familia en el municipio de Ocoyoacac ocurrido este lunes por la madrugada, desbordó las protestas de la población que exigió justicia, seguridad y aseguró que están hartos de la administración; los inconformes vandalizaron el palacio de gobierno y patrullas municipales, por lo que fue necesaria la llegada de elementos de la Guardia Nacional para calmar los ánimos.



Desde la tarde los pobladores se congregaron en la plaza del ayuntamiento, en donde exigieron seguridad a la alcaldesa emanada de Morena, Anallely Olivares Reyes. Reclamaron que su gobierno ha sido sordo, ciego y omiso, que no ha resuelto los verdaderos problemas y que solo se ha enriquecido y ha practicado el nepotismo.



Advirtieron que así como la pusieron en ese puesto, le pueden exigir la renuncia, pidieron que los legisladores locales tomen cartas en el asunto y puedan establecer algún juicio de revocación de mandato para la presidenta municipal, a la que calificaron de nefasta.







Como protesta, los manifestantes rompieron vidrios de la sede de gobierno municipal y también dañaron patrullas. El pasado lunes, vecinos denunciaron varios disparos dentro de una vivienda del barrio de San Miguel, ubicado en la cabecera municipal; en el sitio estaban los cuerpos de un hombre identificado como Rafael, sus dos hijas América y Paola, así como su nieto, un menor de edad.



"Pues por desgracia eso y qué lástima que no actuamos verdad, un quito más enérgicos y responsables como ciudadanos porque, por qué esperar, por qué esperar a que sucedan estas desgracias y que ya han sucedido, no es la única, nada más que gracias también a un compañero aquí, Juan Felipe, que entre varios que se atrevió a dar ese pasito, y convocarnos".