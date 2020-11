Matan a puñaladas a dos perros en Edomex

Escuchar Nota

“El sujeto identificado como Heriberto “N”, en evidente estado de ebriedad provocó que su perro de raza pitbull atacara a un perro blanco con manchas negras, en situación de calle. Al ver este sujeto que su perro estaba en desventaja, sacó de entre sus ropas un cuchillo y lo hirió de muerte al canino contrario.

En los últimos tres días han sido asesinados a puñaladas dos perros en la zona oriente del Valle de México.El domingo en Chimalhuacán un hombre en estado de ebriedad atacó con un arma punzocortante a un can que se había peleado con su mascota y lo mató.Los hechos ocurrieron en la calle Guillermo Prieto, casi esquina con la calle Miguel Alemán, en la colonia Progreso Oriente.“Los vecinos llamaron a la policía municipal y cuando este tipo vió la llegada de los servicios de emergencia, rápidamente tomó a su perro y se metió en su domicilio en la calle Miguel Alemán. La unidad policíaca tocó en la casa del agresor en repetidas ocasiones, pero no salió”, contó la organización protectora de animales en sus redes sociales.De acuerdo con los residentes de esa comunidad chimalhuaquense no es la primera vez que el señor azuza a su perro para que ataque a otros y afirmaron que también es muy conflictivo.Ayer en Nezahualcóyotl, en una situación similar a la de Chimalhuacán, un vecino apuñaló en múltiples ocasiones a un animal que había reñido con su mascota en la colonia Benito Juárez y mientras era trasladado a la veterinaria murió por las heridas que recibió.El hombre se enojó, ingresó a su casa y sacó un cuchillo para herir al animal. Los vecinos al darse cuenta de la agresión pidieron la intervención de los policías municipales, pero no lograron detenerlo porque se refugió en su hogar.Aún con vida el can fue atendido por los propios habitantes de la comunidad, quienes trataron de parar la hemorragia que presentaba a la altura del cuello por una cuchillada que le propinó el atacante. Instantes después murió el animal.La Protectora de Animales Camada Nitin Neza inició una denuncia de hechos ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación por el caso.El Código Penal estatal establece que las personas que causen la muerte no inmediata utilizando un medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 200 días de multa, lo que equivale a sanciones que van de los 8 mil 688 a los 17 mil 376 pesos.Debido a la pandemia generada por el Covid las organizaciones no gubernamentales han registrado más agresiones contra animales, principalmente, contra perros.