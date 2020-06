Matan de un disparo a un niño de cuatro años durante su fiesta de cumpleaños

Escuchar Nota

Nesta manhã, fomos surpreendidos pela notícia da morte de uma criança, o menino Enzo, morador de Piabetá, de 4 anos. Filho de um cara muito conhecido em Magé, o Douglas Brasil. Segundo as informações, o disparo foi feito por uma pessoa que estava na festa e carregava uma arma. pic.twitter.com/QivRDRnX5f — 16ª FAMÍLIA - MAGÉ (@fjv_16fml) June 8, 2020

cuando el niño fue muerto de un disparo en el pecho por un hombre de 21 años que permanece detenido, publicaron medios locales.El hecho ocurrió el domingo 7 de junio en Piabetá, Río de Janeiro, donde una familia celebraba el cumpleaños de su hijo Enzo, con temática del personaje Hulk. Fue allí que Pedro Vinícius de Souza Pedidor, un exsoldado que era amigo de un conocido de los padres, pero no estaba invitado, le disparó al niño. La víctima fue rápidamente trasladada hasta el Centro de Pediatría local, donde no pudieron salvarle la vida. Finalmente, fue sepultado este martes 9 de junio."Mi hijo estaba cumpliendo cuatro años, feliz de la vida con su fiestita de Hulk. Él ya estaba hace un mes preguntando: ¿Mi fiesta es mañana? ¿Mi fiesta es mañana?", contó su padre, Douglas dos Santos, quien agregó que tras el hecho, Pedidor intentó huir. "Vi que se sentó en el auto, tiró el arma y encendió el auto para tratar de escapar", expresó el hombre, quien agregó que tomó las llaves del coche y el arma para que no se fuera. En ese momento, los presentes le pedían que lo matara, pero él se negó. "No es mi naturaleza", aseguró.Finalmente,, que tenía la numeración limada. Por eso, fue acusado de portación ilegal de arma y de homicidio culposo sin intención de matar.Una de las hipótesis que investigan las autoridades es si el disparo fue accidental, como afirmó el detenido, quien sostuvo que la pistola se le cayó al piso y se disparó sola. "Dijo que el arma cayó y se disparó. Luego dijo que encontró el arma en el frente. Y después, que Enzo trató de tomar su arma. Luego dijo queSin embargo, las versiones de los padres del niño son otras. La madre, Vanessa Maurício Maia, relató que escuchó a Pedidor discutir con los niños y que luego se oyó el balazo.Por su parte,