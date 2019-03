Matan en Nuevo León a tres personas por día

Con más de 100 homicidios dolosos, el mes de febrero pinta para convertirse en el más violento del sexenio del gobernador Jaime Rodríguez, incluso, sería el mes con más crímenes desde enero del 2013, cuando se registraron 109 muertes violentas.La cantidad de homicidios en febrero aunque no está cerrada, -que promedia 3.5 asesinatos diarios- , revisa algunos casos, pero la Fiscalía General confirmó ayer que rebasan los 99 registrados en enero.“Superan los 100”, dijo el Vicefiscal, Luis Enrique Orozco, “estamos haciendo el análisis de personas fallecidas, hay autopsias que aún no se concluyen y no podemos cerrar en un número definitivo en este momento, pero sí superan los 100”.Los 99 homicidios de enero eran hasta ahora el total más alto para un solo mes durante la gestión de “El Bronco”, que inició en octubre del 2015, pese a esto, el Vicefiscal insistió en que en la segunda mitad del mes se logró bajar la incidencia.“A partir de la detención de varias células que trabajan para un grupo delictivo como sicarios se dio este descenso”, afirmó, “antes de las capturas teníamos una tasa promedia de 4.7 homicidios por día, y a la conclusión del mes ronda una tasa de 2 homicidios por día”.Añadió que en los próximos días presentarán un reporte de las detenciones e imputaciones efectuadas por la dependencia. “Se han ejecutado cerca de 30 órdenes de aprehensión, sólo por homicidio”, dijo.En Jalisco, febrero se convirtió en el mes más violento de los últimos cinco años al sumar 199 homicidios.El año pasado, febrero registró 132 asesinatos y ante estos hechos, al estado llegaron ayer más de 600 agentes federales.Los militares reforzarán la vigilancia en dos regiones prioritarias: la ZMG y Los Altos de Jalisco.