‘Matan’ IMSS e ISSSTE los derechos humanos

El IMSS y el ISSSTE son las instituciones federales que más vulneran los derechos humanos a nivel nacional, dijo la coordinadora del programa Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Marisela Medina Tapia.Discriminación, mal trato, falta de medicamentos, pérdida de expedientes y negligencias médicas, son los principales causas por las que derechohabientes presentan quejas contra esas instituciones médicas ante la CNDH, añadió la funcionaria federal.De visita en Monclova, donde impartió un taller sobre derechos humanos a servidores públicos y ciudadanos en general, informó que el IMSS registró 2 mil 400 quejas el año pasado y el ISSSTE mil 200.Considerando que el IMSS tiene mayor número de derechohabientes en comparación con el ISSSTE, señaló que prácticamente ambas instituciones “están igual” en quejas.La entrevistada comentó que cada año es invitada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila a impartir placas para hablar de los derechos humanos, a fin de regionalizar temas como el de las violaciones en que incurren trabajadores federales.En el taller de ayer había sobre todo elementos de la Policía Municipal de Monclova, pues dijo que los orienta sobre la manera de no incurrir en violaciones a los derechos humanos a la hora de cumplir con sus funciones, ya que deben ofrecer un trato digno a la ciudadanía.Asimismo había ciudadanos a los que orienta sobre la manera y el sitio en que deben formalizar una queja contra servidores públicos en caso de ser víctimas de un abuso, pero al mismo tiempo les señala que tienen obligaciones como particulares ante dependencias.Al sufrir complicaciones en el riñón izquierdo derivado de falta de atención en la Unidad Médica del ISSSTE, Laura Jiménez Rivera fue intervenida quirúrgicamente ayer en Gómez Palacio, Durango, para extirparle ese órgano cuando estaba programada para el 4 de abril.Así lo dio a conocer José Manuel Rivera Silva, tío de la paciente quien la víspera denunció que durante prolongado tiempo en la Unidad Médica del ISSSTE en Monclova le negaron atención especializada y su traslado a Saltillo para ser sometida a un diagnóstico especializado.Añadió que por el caos que prevalece en la clínica del ISSSTE en Monclova, Roxana Peart no debe estar en la Dirección porque no resuelve, ni ayuda en nada y que por eso se explican los altos niveles de quejas entre la población derechohabiente.Agregó que en ocasiones la falta de atención es porque no hay medicamento o especialistas, pero también por prepotencia, irresponsabilidad y negligencia del personal como en este caso donde evadieron organizarle un traslado a la Clínica del ISSSTE en Saltillo, lo que por la demora propició absceso en el riñón que por poco y se convierte en peritonitis.“Una vez que termine este proceso habrá demandas judiciales contra personas bien identificadas”, añadió el tío de la paciente de 30 años que vive en calle Purísima de la colonia Pedregal de San Ángel.