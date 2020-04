Matan y abusan de Ana Paola en plena cuarentena en su casa

#JusticiaParaAnapaola



Violaron y asesinaron a Ana Paola en su casa en Nogales, #Sonora no se llevaron nada, solo entraron a violarla y asesinarla.



Ana Paola tenía 13 años.



Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.#FeminicidioEmergenciaNacional#NiñasFeministasMx pic.twitter.com/JzQhCHlVvP