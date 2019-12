Matar en legítima defensa no es impugnable: Diputado

El diputadoNegrete explicó que su iniciativa de reforma al Código Penal, que autoriza lesionar y matar a quien irrumpa en el hogar o negocio de manera ilícita, la basó en la ley de Nuevo León, ya vigente.En el vecino estado hubo voces en contra e impugnaciones, sin embargo, no progresaron y tampoco hay posibilidad de que prosperen enAdemás, su propuesta aprobada por el Congreso del Estado, contó con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y se ajustó a observaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.“Ellos aprobaron el dictamen antes de que fuera presentado ante el Pleno, siempre con el Código Penal tenemos que tomar las consideraciones delque avalaron y le dieron el visto bueno para darse a votación en el Pleno”.“En el caso de larecibimos tres observaciones, específicamente en temas que tenían que ver con inconstitucionalidad, pero en temas que siempre son de debate, es decir, un derecho sobre otro”.En este caso, explicó, se aprobó una reforma que es a favor de las víctimas, que son atacadas en sus domicilios y en sus negocios, por personas que pretendan lesionar o afectar a la familia y a su patrimonio.“Ahí un derecho no se pone sobre el otro, simple y sencillamente, es que tengan justicia en la defensa de su propia vida o de sus seres cercanos”.No hay posibilidad de impugnación, argumentó, al indicar que en el mismo Senado se aprobó una reforma alen igual sentido y solo falta que sea validada por lapara que todos los estados modifiquen sus leyes locales de la misma forma en que lo hizo Coahuila.“Los encabezados de los periódicos han dicho que en Coahuila se permite matar. No,ante un ataque provocado por un tercero con fines ilegales, no estamos daño licencias para matar, no es una ley vigilante, no estamos diciendo a la gente que vaya a comprar un arma”.“Simple y sencillamente que, si llega a suceder el peor de los casos en, no termine la víctima en la cárcel”, concluyó.