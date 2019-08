Mataron a Daniela la misma noche que desapareció

La titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que los restos encontrados en julio pasado en Parres, Tlalpan, pertenecen a la joven Daniela Ramírez, quien el 19 de mayo desapareció luego de abordar un taxi en la colonia Paseos del Sur, alcaldía Xochimilco.Lo anterior, de acuerdo con el abogado de la familia, Héctor Alberto Pérez Rivera, quien señaló que ayer a las 17:00 horas se reunieron con la procuradora, y que la funcionaria le informó a la madre de Daniela que el estudio pericial de ADN reveló que los restos pertenecían a su hija."Ahora que ya se sabe que es Daniela y que fue asesinada la noche que desapareció, la exigencia de la familia es que esclarezca el hecho; es decir que se identifique a la persona que cometió este crimen y que se le presente ante las autoridades judiciales”, comentó.El abogado detalló que las pruebas de antropología forense, que confirman que los restos pertenecen a Daniela, también revelaron que se trata solo de una osamenta y no más como se había dado a conocer en medios de comunicación."Y además deontología forense nos confirman que ella (Daniela) falleció la noche que desapareció, son resultados terribles, pero que abonan un poco al derecho a la verdad de la familia”, apuntó.En entrevista, reconoció que la Procuraduría encontró los restos y los identificó, pero “esto no puede ser el fin de la investigación; el fin de la investigación ahora es que se haga justicia”.Pérez Rivera mencionó que la procuradora Godoy Ramos se comprometió con la madre de la víctima a que este caso no quedará en la impunidad, “y esperamos que cumpla su palabra”.Dijo que se sabe que la Procuraduría capitalina tiene varias líneas de investigación en este caso y ha agotado todos los recursos, lo que en su opinión demuestra que cuando la autoridad quiere puede realizar una buena investigación."Hay varios indicios y líneas de investigación; hemos acordado con la procuradora no dar muchos detalles de ellos porque tenemos que las personas que podrían estar vinculadas con el hecho quedan enteradas de que se les está investigando, pero sí hay algunas líneas de investigación abiertas; yo he revisado el expediente y me parece que el trabajo que se está haciendo es correcto”, destacó.Por protocolo, dijo el abogado, los restos de Daniela tendrían que ser entregados a la familia una vez que se lleven a cabo todas las pruebas periciales correspondientes. “El Instituto de Ciencias Forenses nos informó que el día martes estaría en posibilidad de terminar las pruebas periciales y entregar los restos”.