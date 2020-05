Matt Bellamy de Muse lanza nuevo tema en solitario

Escuchar Nota

"Esta canción captura mi estado de ánimo y mis sentimientos mientras estoy encerrado“, expresó el guitarrista en redes sociales sobre su nuevo corte musical. “Me han recordado lo que realmente importa en la vida y he descubierto un creciente optimismo, aprecio y esperanza para el futuro”.

"El título de la canción proviene de un viejo programa de televisión de la BBC llamado ‘Tomorrow’s World’, que vi de niño en la década de 1980 y siempre disfruté de las predicciones futuristas de cómo sería la vida ahora. Todo parece bastante encantador, reconfortante e ingenuo en retrospectiva y me recuerda que ninguno de nosotros sabe realmente lo que depara el futuro”, continúa la publicación.

El líder de la agrupación británica Muse,, previamente liberó los temas ‘End Title y Pray’, este último incluido en la banda sonora de la serie Game Of Thrones.Sobre el proceso creativo que experimenta, tanto en solitario como con su banda, la expareja de la actriz Kate Hudson dijo para Kerrang!: “A veces, la música en sí misma me guía y extrae una especie de emoción extraña que ciertamente no sale en tu vida cotidiana”."Pero yo diría que en, tendemos a hacer canciones que tienen”.En tanto que, en el videoclip de poco menos de tres minutos se puede ver a Bellamy en primer plano que juega con efectos y filtros, además presenta la letra de la nueva canción en la descripción del video en YouTube.