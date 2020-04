‘Mau no se la dio’, Vadhir Derbez reveló problemas íntimos entre Aislinn y Mauricio Ochmann

Escuchar Nota

Primero es Aislinn quien confiesa al Escorpión: “Yo me arrepiento, fue el peor viaje de mi vida”… Y en eso interviene Vadhir y afirma contundente: “Porque Mau no se la dio”, confirmando la versión de Ais y Mauricio que durante ese viaje no habían podido tener intimidad.



“Es que, cómo va a tener uno intimidad enfrente de toda la familia en un mismo cuarto, obviamente no. Hay que saber dónde y cuándo, ¿no? Eso fue lo que menos me molestó, me molestó todo el rollo en el que estábamos metidos; que cada quién jalaba para su lado, luego no nos respetábamos (…) Creo que eso me molestaba más que lo otro, lo otro ya decía: 'Bueno ya después tendremos nuestro momento a solas'”.



Tras ser una de las parejas más estables en el medio artístico, el pasado 12 de marzo,y que por el momento su relación se limitaba a ser de amistad.Luego, durante un Instagram Live con el actor Justin Baldoni,y padre de su hija Kailani.Pero al parecer, l, según consta en algunas señales que dieron desde hace tiempo.Además, con la noticia de su separación acaban de resurgir las declaraciones que Vadhir Derbez hizo en noviembre de 2019 en las que aseguraba que la pareja no tuvo intimidad durante el viaje que toda la familia Derbez hizo a Marruecos, donde se sospecha, la relación entre Aislinn y Mauricio se empezó a deteriorar.Vadhir y el resto del clan concedieron en noviembre una entrevista al Escorpión Dorado donde hablaron de el famoso viaje en familia y durante esa plática Vadhir atestiguó que las cosas no iban bien entre ellos.Además, la actriz explicó los motivos por los que la pasó fatal durante su estancia en Marruecos: “Dormí solamente cuatro horas todos los días durante todo el viaje. (Kailani) no dormía, yo no dormía. Entonces enloquecí y uno se vuelve otra persona, enloquece, Jekyll y Hyde. Saqué lo peor de mí. Te estoy contando lo que pasó detrás de cámaras, espero que no se note mucho”, dice Aislinn.Y aunque hasta el momento ni la actriz ni su todavía esposo han confirmado que efectivamente, fue durante su estancia en Marruecos donde se empezó a fracturar la relación, es cierto que ambos ya habían confirmado que como pareja pasaron un momento muy complicado en ese viaje.Durante un encuentro con la prensa mexicana ocurrido en noviembre de 2019, la actriz de La casa de las flores detalló que no tuvo encuentros íntimos con el padre de su hija, ya que en todo momento estaban acompañados por algún miembro de la familia, y negó que eso haya provocado su mal carácter durante el viaje.