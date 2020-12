Mauricio Clark ha sufrido una recaída y ha vuelto a salir con hombres, aseguran

Escuchar Nota

"Resulta que un día, hace poquito, una amiga mía me escribe y me dice que ya se va porque andaba queriendo hombre, yo le dije que está el Covid, que no ande de cusca, y me dice ay no, no, no, con cubrebocas", señaló.



El periodista señaló que Clark se puso el cubreboca de nuevo y le dice: "¿Cómo ves?, ya viste que soy guapo y la otra se quedó fría".

"A partir de hoy, de manera personal y pública, mi nuevo nombre será Franco Clark. Por vez primera le daré el lugar y el respeto a mi padre terrenal, Fausto Franco, pues tanto le odié que jamás quise identificarme con él. A pesar de ser mi dolor más grande, querido papá. Te amo", dijo en Twitter el polémico ex conductor de Televisa.



, luego de que dijera que se había curado de su homosexualidad.El periodista Jorge Carbajal fue quien confirmó que volvió a las andadas.Agregó:Entonces yo le preguntó que si en dónde va a conseguir hombre, yo pensé que se iba a la calle, pero me dice que en su cama con la aplicación de Grinder, y entonces resulta que ya no habíamos platicado hasta el día de ayer y le dije que si cómo le fue con su cita y me dijo ay no, te tengo que contar las cosas que viví. Cuéntamelo todo, le dije, y me señala que entró a la App, y conoció a alguien, tenía una foto parado y con gorra, para ocultar la cara, y entonces dice que se veía alto y delgado, y ahí va"."Se describen físicamente, y el caso es que le dice que vamos a vernos, y a las 12 de la noche deciden verse. Entonces mi hermana resulta que llega al lugar de la cita y lo ve de lejos, se acerca, traía cubreboca y se saludan y todo. Se proponen ir a un hotel, pero le pide que se quite el cubreboca, pero no quería, bueno, se lo quita y que era Mauricio Clark", afirmó Carbajal.Por último, Carbajal dijo que su amigo decidió no consumar la cita y puso de pretexto que lo estaban esperando en su casa, y es que fue fuerte la sorpresa que se llevó, sin embargo, el ex reportero de Carlos Loret de Mola lo acosó por toda la calle siguiéndolo.Este año Mauricio Clark, de 39 años, declaró que se iba a cambiar de nombre.Y es que anunció que se llamará en público y en privado Franco Clark, en honor a su padre.Recordemos que en 2018 Mauricio Clark declaró a los medios de comunicación que había dejado su vida de excesos y cambio su preferencia sexual tras convertirse al cristianismo.Desde entonces Clark ha dedicado su vida a su creencia religiosa y ha estado en constante polémica al señalar queCon información de El Imparcial