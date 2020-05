Mauricio Clark revela que le gustaría ser papá

Escuchar Nota

"No sé si esta muchacha sea la indicada, pero mientras disfruto mucho estar con ella, pues me doy cuenta de que lo que viví en mi pasado fue solamente un espejismo”, comentó.



Mauricio Clark, ahora conocido como Franco Clark, comunicó que le gustaría volverse papá de tres niños, pues es éste uno de sus mayores sueños. ¿Piensa en el matrimonio? Esto fue lo que dijo el conductor de televisión.En entrevista con TV Notas, el conductor, que hace poco se cambió el nombre,“Es uno de mis sueños, sí lo he pensado y quiero tener tres hijos, y espero que el Señor me conceda esa fortuna en algún momento de mi vida no tan lejano... le prometí a Dios que mi primer hijo sería adoptado y que será una niña que se llamará María”, expresó.Asimismo, compartió que sí le encantaría contraer matrimonio y reiteró que su pasado sólo fue un espejismo.A principios de año,"A partir de hoy, de manera personal y pública, mi nuevo nombre será Franco Clark. Por vez primera le daré el lugar y el respeto a mi padre terrenal, Fausto Franco, pues tanto le odié que jamás quise identificarme con él. A pesar de ser mi dolor más grande, querido papá. Te amo", escribió en su cuenta de Twitter.