Mauricio Ochman invita a festival virtual Día de los niños y las niñas

.- El actor mexicanoinvitó al público a no perderse el festivalen el que participará con un texto de Odin Dupeyron y que se transmitirá por Internet.El actor será el encargado de dar la bienvenida a dicho festejo, además de participar con la lectura de un capítulo del libro de Dupeyron, Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado.Durante este encuentro virtual, que será trasmitido por la cuenta de, habrá funciones de teatro, cuenta cuentos, espectáculos de magia y proyección de cortometrajes animados, además de un taller para padres titulado Cómo ejercer la paternidad en tiempos de crisis.También participarán la actriz y escritora mexicana, la cantante, quien impartirá un taller de cómo hacer música en cinco minutos y la banda de rock infantil, entre otros., se transmitirá este jueves 30 de abril, para celebrar el, a partir de las once de la mañana y hasta las ocho de la noche.