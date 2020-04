¿Mauricio Ochmann estará en ‘De viaje con los Derbez 2’? Esto dijo Alessandra Rosaldo

Escuchar Nota

.@alexrosaldo confirma la segunda temporada de la serie De viajé con los Derbez #Ventaneando

Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/Ye5kVhEsVS — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 27, 2020

.- Después de ser interrogada porsobre cómo fue su primer encuentro con, la cantante y compositora,compartió que existe una posibilidad muy grande que losvuelvan a unirse para realizar otro viaje.El año pasado, losfueron la sensación con el estreno de su reality show De Viaje con los, donde mostraron las aventuras y dificultades que vivieron los integrantes de la familia durante su viaje por Marruecos. “La verdad es que yo creo que sí.Estamos a poquito de confirmarlo ya al cien y lo más seguro es que sí hagamos una segunda temporada” dijoal programa de espectáculos Ventaneando.Ante los cambios que ha habido en la familia, luego de queanunciaron su separación, por lo que generó una incógnita si el actor estará en la nueva entrega de De Viaje con los“Nosotros directamente con él () no lo hemos platicado y, obviamente, eso le corresponderá a él o a ellos como familia anunciarlo, la verdad, yo al cien todavía no sé si vendrá o no vendrá”, expresó la también actriz.mencionó que por supuesto“cordialmente invitado” siempre estará.La integrante de Sentidos Opuestos también habló sobre la entrevista que le hizoen su canal de, ya quele advirtió “prepárate que te va a preguntar de todo”.Información por Milenio