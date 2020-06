Mauricio Ochmann revela que por años pensó que tenía una rara enfermedad

Escuchar Nota

Mauricio Ochmann, quien recientemente reveló que aún mantiene buena relación con los Derbez, mencionó en una entrevista que por mucho tiempo creyó que padecía una rara enfermedad.“Una vez me pasó algo muy extremo y viví muchos años en el engaño. Me tomaron una tomografía después de una crisis respiratoria que tuve y salió que tenía un pulmón más chiquito que el otro”, contó Mauricio Ochmann.Mauricio Ochmann, quien está muy activo en TikTok, mencionó que no buscó una segunda opinión, por lo que durante varios años pensó que tenía una rara enfermedad, pero contó que tiempo después terminó en el hospital por un accidente que tuvo con su motocicleta y ahí descubrió que estaba completamente sano.Para finalizar la anécdota,“Dije: 'Me timaron', viví en el engaño muchos años. Una segunda opinión siempre es necesaria”, mencionó.