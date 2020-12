¿Mauricio Ochmann y Ana Serradilla son pareja? Foto alimenta las especulaciones

Escuchar Nota

“De roadtrip con la querida y talentosa @la_serradilla #workinprogress” , es el mensaje que Mauricio Ochmann escribió en la foto.

La foto deenha causado revuelo en redes sociales porque algunos creen que es posible que exista un romance entre ambos.Tras rumores sobre una nueva relación de la, la exesposa del histrión, ahora llegan las especulaciones sobre el nuevo romance de Mauricio Ochmann.Lo anterior fue alimentado luego de que Ochmann subiera una foto a su cuenta deen la que aparece junto a Ana Serradilla en el pueblo mágico de Peña de Bernal. Ambos lucen muy sonrientes y parecen estar pasando un gran momento.Como era de esperarse, algunos internautas no dudaron en asegurar que hacían una bonita pareja y a alimentar especulaciones sobre el inicio de un posible romance entre ambos actores. Sin embargo, no hay otro indicativo de que exista una relación que no sea amistosa.Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se divorciaron este año tras cuatro años de matrimonio . Juntos tienen una hija,i de apenas dos años.