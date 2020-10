Mauro Boselli podría regresar a México para jugar con Gallos Blancos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Mauro Boselli no la está pasando bien en Brasil, ya que entre lesiones y baja de juego, el atacante argentino no ha sido convocado para los últimos cuatro partidos del Corinthians.



Ante este panorama la posibilidad de que el Matador regrese al futbol mexicano es amplia, y no precisamente para vestir los colores del Club León, equipo en el que se convirtió en el segundo mejor goleador en la historia con 103 tantos, su futuro en la Liga MX estaría a unos 200 kilómetros de la capital del calzado.



Gallos Blancos es uno de los clubes que ha puesto la mirada en el atacante de 35 años, que este diciembre termina contrato con el cuadro brasileño, con el que ganó el Campeonato Paulista del año pasado.



De acuerdo a información del periodista argentino, César Luis Merlo, el contrato de Mauro tiene una cláusula de renovación por un año más, por lo que ambos clubes deberán llegar a un acuerdo para el traspaso del jugador.



Peñarol, otro interesado en Boselli



Según la misma información, el Club Peñarol de Uruguay es otro de los clubes interesados en el Matador, quien además de convertirse en goleador de la Fiera, también fue parte del plantel que logró el Bicampeonato en el Apertura 2013 y Clausura 2014.