Maxi Meza se solidariza con Rayadas tras denunciar malos tratos

El mediocampistaexpresó hoy la solidaridad del equipo varonil Monterrey con sus compañeras de la escuadra femenil, quienes se quejan depor las precarias condiciones en las que ellas se desenvuelven."Respaldamos las quejas y vamos a tratar de apoyar, de pelear para que tengan las comodidades como se merecen, y todos sabemos que se necesita tiempo para obtener las cosas. Está bueno que expresen su queja y (ahora) más que nada dar tiempo para que las cosas estén normales a lo que ellas quieren", expresó elMedios informativos publicaron que las jugadoras dieron cuenta de los largos viajes en autobús, algunos con goteras y sin asientos suficientes para todas las integrantes de; hacinamiento en habitaciones de hotel; desayunos incompletos, y falta de pago de premios.Las Rayadas se coronaron el 7 de diciembre pasado al derrotar en el marcador global por 2-1 a su acérrimo rival, Tigres de la UANL , en lo que fue su tercera final en ladel futbol mexicano.Pero ese título en nada cambió el trato que dijeron que reciben del club, el cual argumentó que no hay presupuesto, por lo cual ya no aguantaron y rompieron el silencio.El mediocampistaconsideró que "estando unidos se pueden lograr cosas" y exhortó a las jugadoras a expresar sus desacuerdos al interior del club y tratar de no manchar el buen trabajo que hace la institución.Con información de Milenio