Máximo riesgo de incendios forestales

Debido a las altas temperaturas y a las condiciones secas en Coahuila, la Secretaría de Medio Ambiente mantendrá el semáforo forestal en rojo, para indicar el alto riesgo de incendios forestales.Este semáforo se implementó desde el año pasado, para informar a la población sobre la peligrosidad de incendios en las zonas recreativas, y para este año, la alerta será máxima, para evitar que paseantes prendan fuego y aumenten las posibilidades de un incendio, comentó Jorge Guerrero, director de Fauna y Vida Silvestre.“Ese semáforo no deja de salir en redes sociales, lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y constantemente se está actualizando, hay periodos, como el año pasado, que se ponía en verde y amarillo, pero ahorita por todo esto lo vamos a dar en rojo todo el tiempo”, dijo.La veda de fuego en el estado se implementó desde el 31 de marzo del 2009, con lo que queda prohibido encender fogatas en el bosque, y se aplicarán sanciones para quienes no cumplan con esta regla.“Las recomendaciones, si vas a, ya empieza la temporada fuerte, si van a la sierra o van a un área forestal, no enciendan fogatas, hay una veda por un lado, y otra no está el clima como para andar encendiendo fogatas, ni los que van a acampar ni los que van a hacer carne asada”, agregó.El regidor Carlos Orta Canales aseguró que no se va a disculpar por haber encendido una fogata en la serranía, alegando que los hizo en un lugar permitido y garantizó que lo seguirá haciendo.El munícipe de Acción Nacional afirmó que la fogata se encendió en la serranía de Nuevo León, con lo que dijo evadió la veda de Coahuila. Sin embargo, también hay prohibiciones de fogatas en zonas boscosas.“Si hay algo violatorio pues antes de hacerlo un tema para victimizar, pues que me digan quién va a sancionar si es que ocupo una multa y qué autoridad va a ser la que me va sancionar, porque ya tengo opiniones de municipios que ni les corresponde. Lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo, donde se permita, con ambientes controlados y supervisados”, dijo.En su defensa Orta Canales alegó que el fuego lo encendió en un lugar controlado, con todos los cuidados, dentro de un pozo de 25 centímetros de profundidad, con piedras alrededor junto con la tierra que se sacó. “Mi vida siempre ha girado en torno al respeto y al cuidado del medio ambiente”, aseveró.