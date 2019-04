May pide prórroga para el Brexit hasta el 30 de junio

La primer ministra británica, Theresa May, envió hoy una carta a la Unión Europea (UE) para solicitar una nueva prórroga del Brexit hasta el 30 de junio.En la misiva enviada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, May pidió una extensión del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de negociación de dos años para la retirada de un país del bloque comunitario, del 12 de abril al 30 de junio, publicó BBC.Confió en que los parlamentarios británicos aprueban un acuerdo a tiempo, para salir de la comunidad antes de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 23 de mayo."El Reino Unido acepta el punto de vista del Consejo Europeo de que si el Reino Unido fuera todavía Estado miembro de la Unión Europea el 23 de mayo de 2019, estará legalmente obligado a tomar parte en las elecciones"."Es por ello que el Gobierno está haciendo preparativos legales y responsables para esta eventualidad", escribió May.La ministra reconoció que es frustrante que aún no hayamos llevado este proceso a una conclusión exitosa y ordenada.“El Gobierno del Reino Unido se mantiene comprometido a hacerlo y seguirá actuando como Estado miembro de la Unión Europea responsable", añadió.De acuerdo con fuentes de Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habría exhortado a los estados miembros a ofrecer al Reino Unido una extensión más amplia para que se apruebe en la cumbre del próximo miércoles.