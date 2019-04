May quiere que Reino Unido abandone UE ‘lo antes posible’

La primera ministra británica, Theresa May, subrayó este miércoles su deseo de que Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) "lo antes posible", al llegar a una reunión con sus pares europeos quienes deben decidir sobre su solicitud de prórroga del Brexit."Quiero que seamos capaces de marcharnos de manera ordenada y suave lo antes posible. Eso es por lo voy a estar trabajando", aseguró May, tras recordar que solicitó a sus pares una prórroga del 12 de abril al 30 de junio."Pero lo importante es que cualquier prórroga nos permita salir en el momento en que ratifiquemos el acuerdo de retirada, por lo que podríamos salir el 22 de mayo y empezar a construir nuestro futuro mejor", agregó la dirigente conservadora.La fecha del 22 de mayo no es baladí. Si May no logra para entonces que la Cámara de los Comunes ratifique el acuerdo de divorcio, Reino Unido debe participar en las elecciones del 23 al 26 de mayo para escoger a sus representantes en la Eurocámara.Después que el Parlamento británico haya rechazado hasta en tres ocasiones el acuerdo de divorcio, sus 27 socios europeos se muestran escépticos sobre un resultado exitoso de las discusiones en curso entre el gobierno británico y la oposición laborista.Por ello, los 27 estudian concederle una prórroga más larga a la solicitada por la dirigente británica, aunque, con un principio de flexibilidad, que permitiría a Reino Unido salir de la UE cuando ambas partes hayan ratificado el acuerdo, y con condiciones.