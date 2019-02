Mayim Bialik no deja que sus hijos vean Big Bang Theory

Pueden que hayan sido muchos los padres los que se hayan sentado con los pequeños de la casa a ver "The Big Bang Theory", una comedia que, a priori, parece bastante inocente. No contiene actitudes descaradas ni escenas demasiado subidas de tono ni violencia. Sin embargo, una de las protagonistas, la actriz Mayim Bialik, considera que el contenido de la ficción no es apto para niños y por eso no permite a sus hijos verla. La Vanguardia

"Mucha parte del contenido son cosas que todavía no estoy preparada para tratar con ellos, así que cuando hay un episodio que determino que es limpio y relativamente seguro, dejo que vengan al rodaje", explica la actriz a través de su canal de Youtube, un espacio en el que suele contar su día a día y responder a las preguntas de sus seguidores.Los hijos de Mayim Bialik tiene 11 y 14 años respectivamente. El mayor sí que tiene la edad correcta para ver la serie según webs como Common Sense Media, un portal que intenta guiar a los padres para no ponerles contenidos a sus hijos para los que no estén preparados. "Mi hijo mayor sí que vino una vez con uno de sus mejores amigos para uno de los pases previos que hacemos de la serie y lo pasaron muy bien", asegura.Las razones por las que Common Sense Media desaconseja "The Big Bang Theory" es por la cantidad de insinuaciones sexuales (insinuaciones sobre actos sexuales, personas en ropa interior o en la cama juntos) que aparecen en la ficción y los estereotipos con los que trabajan (principalmente sobre "frikis" o la idea de la rubia tonta que representaba Penny en las primeras temporadas). Además, considera que utilizan un vocabulario fuerte.