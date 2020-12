Mayor buscará reelegirse y se “quiebra” al declararlo

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Tras hacer pública su intención de reelegirse en el puesto por los siguientes 4 años, el Mayor Luis Sifuentes quebrantó su voz cuando declaró que desea seguir al frente de la ciudad pues su interés es sólo seguir el ejemplo de sus padres y servir a la comunidad, sin perseguir ningún fin económico.



Sifuntes acabará el término que le restaba al ex Mayor Ramsey English Cantú quien corrió para contender por el puesto de representante estatal.



Ahora, y luego de que en enero se inician los registros para las posiciones vacantes, (para mayor y de dos concejales), hace del conocimiento su pretensión.



Como alcalde no existe ningún salario, únicamente 10 dólares mensuales que simbólicamente percibe el funcionario.



“No estamos aquí para agarrar algo para nosotros, solo servir al pueblo, siempre tratando que todos reciban la misma oportunidad, no hay intereses personales, ni de grupitos; trabajamos por un mismo fin; la comunidad”, expresó.



“Lo hago de corazón, si no es así no te servirá ni aunque te den 10 millones de dólares”, dijo al responder sobre el porque hacerlo si sólo recibe 10 dólares mensuales.