Mayoría de panistas en Campeche apoya alianza con el PRI y PRD

Campeche.- La dirigencia del PAN en Campeche anunció este martes que, en la encuesta interna que aplicó el reciente fin de semana a su militancia, la mayoría de los participantes se pronunció a favor de ir en alianza con el PRI y el PRD a los comicios de 2021, que en el caso de Campeche incluyen la renovación de la gubernatura.



En conferencia de prensa, el dirigente estatal del PAN, Pedro Cámara, comentó en una reunión con los presidentes estatales que la dirigencia nacional de ese partido encargó consultar a la militancia para medir el nivel de rechazo o aceptación que provoca la eventual alianza en los estados donde pudiera resultar conveniente.



Los resultados obtenidos en cada estado se presentarán en la asamblea nacional de consejeros a efectuarse el 5 y 6 de diciembre. Se espera que ahí se defina si habrá o no coaliciones.



“En la reunión de la semana pasada, la dirigencia nacional, por consenso de los presidentes estatales, nos solicitó que se hiciera una consulta en los estados donde la posibilidad de coaligar existiera”, dijo.



Explicó que “hay estados como Mérida (sic), Chihuahua, Querétaro… Mérida, Tamaulipas y Nuevo León, en estos estados, por su naturaleza, la posibilidad de coalición no existe, porque el PAN arrasó en las elecciones pasadas”.



“En el caso del vecino estado de Mérida (sic), qué pudiera coaligarse si gobierna el PAN. En Tamaulipas, el gobernador arrasó. Una coalición sería restarles posiciones al panismo”, insistió.



No obstante, “de manera analítica, se valoraron estados como Campeche, donde las dos posiciones federales las perdimos, pero también las perdió el PAN y el PRD. Ahí se nos pidió medir porqué. Podemos hacer alianzas porque nos faltó poco para pasar. En algunos estamos se va a jugar en lo individual y en otros en alianza”.







Añadió que, para ello, el 27 de noviembre la dirigencia estatal convocó a una reunión extraordinaria a los presidentes municipales del partido y “a las estructuras” para “plantearles que teníamos que salir a las calles a invitar a la gente a participar en la consulta”.



La consulta se efectuó del sábado 28 al lunes 30 de noviembre en horario de 9 a 16 horas.



Fueron dos las preguntas: si la militancia estaba de acuerdo en que el PAN participe en alianza amplia en el proceso electoral 2021 para diputados federales por el principio de mayoría relativa; y el mismo cuestionamiento en los casos de la gubernatura, ayuntamientos y diputados locales por el principio de mayoría relativa.



“Hoy tenemos ya un resultado y la evidencia que nos permite documentar la participación del panismo”, dijo el líder del partido, a quien desde hace tiempo se le señalan presuntos tratos bajo la mesa con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, desde que éste despachaba como gobernador y quien pretende mediante la alianza imponer en ese cargo a su sobrino Christian Mishell Castro Bello.



De acuerdo con los resultados dados a conocer, en la consulta para la posible alianza participó el 61.73% del padrón panista, y en el caso de la elección para gobernador 87.15% se pronunció a favor de esa opción; mientras que para las diputaciones federales, 89.51% dio su aval.



En el municipio de Campeche, donde el PAN gobierna, participó el 59.69% del padrón panista municipal y 92.90% respaldó la alianza. El Carmen fue el municipio donde se reportó la mejor participación, 53.51% y el 89% dijo sí a las alianzas.



Cámara aclaró que pese a los resultados de la consulta estatal y la postura a favor de las alianzas que llevarán los consejeros panistas campechanos a la asamblea nacional, no son factores determinantes para consumar tal propósito.



Aunque el PAN tiene en el alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, a un aspirante a la gubernatura competitivo, éste está en conflicto con la directiva estatal del partido que ha buscado a toda costa cerrar el paso al munícipe.