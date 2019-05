Mayoría pacta reforma educativa en la Cámara; PAN en contra

La mayoría de las bancadas en San Lázaro se pronunciaron por un acuerdo de cambios a la reforma educativa que, aunque no deja “plenamente satisfechos a todos”, atiende la mayoría de las demandas de los partidos políticos, indicaron legisladores de las distintas bancadas en la Cámara de Diputados. Con ello, prevén que el respaldo trascienda al Senado.Tras la apertura del periodo extraordinario del Congreso de la Unión que inició este miércoles, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, anunció que la mayoría de las fracciones acordaron presentar una adenda para realizar “pequeñas modificaciones” pero que atienden a la demanda de los grupos parlamentarios de oposición respecto a la reforma educativa que se discute de nueva cuenta este miércoles, esto luego de que quedó estancada en el Senado.A la propuesta de modificaciones no se sumó el PAN, que anunció de manera anticipada su voto en contra.Entre las propuestas que integra la adenda se encuentra establecer que el control de las plazas docentes la rectoría es del Estado. También se incluye entre las materias prioritarias las matemáticas y lecto-escritura, así como un plazo de 180 días para reforzar las escuelas normales del país.Además, confió en que el acuerdo sea compartido en el Senado de la República. “Lo hablamos con senadores de Movimiento Ciudadano, con senadores y senadoras del PRI; son sus propuestas y esperemos que eso abone a la construcción del consenso”.Delgado aseguró que su bancada va unida, pero sin línea, por lo que espera que “la gran mayoría” de los diputados morenistas aprueban la reforma.En contra parte, el diputado panista Alfonso Robledo, anticipó el voto en contra de su bancada y acusó que, pese a las modificaciones, se mantienen rendijas que permiten al magisterio el control de plazas. Calificó los cambios propuestos como un “juego de palabras” que no modifica de fondo la propuesta original.“La reforma siendo buena en su cuerpo, es una manzana envenenada. Hoy la CNTE brilla por su ausencia… ellos no están protestando y hay un acuerdo seguramente oscuro con ellos”, señaló Robledo.Al respecto, el coordinador de Morena indicó que “últimamente a los panistas no les convence nada”, y rechazó que haya un acuerdo de fondo con el magisterio. Aseguró que la reforma tiene contenido de autoría panistas, por lo que lamentó la oposición blanquiazul. “Si no nos acompañan será una oposición política, pero no quedará de nuestra parte el acuerdo por la educación del país”, agregó.Para el coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, en la definición del control de plazas magisteriales, ya estaba suficientemente explicado la prohibición de venta de plazas, pero con los cambios se refuerza esta postura.Recalcó que en ambas Cámaras del Congreso de la Unión ha respaldado las modificaciones al Artículo 3° en torno a este tema, y con los cambios que se prevén en la adenda, “va a favorecer los consensos y va a ayudar; a lo mejor no satisface a todos, y tenemos que escuchar con respecto, pero hay seis o siete puntos pequeños que, entre lo que se discutió en el Senado y en la Cámara de Diputados, representen un principio de acuerdo”.Arturo Escobar, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista, y Verónica Juárez, líder de la fracción del PRD, también respaldaron los cambios propuestos en la adenda.Los cambios deberán ser votados en Comisiones legislativas y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados, lo cual se prevé que se realice por la tarde, para después ser remitida de nueva cuenta al Senado.