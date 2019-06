Mayweather pelearía a fin de año

El estadunidense Floyd Mayweather Jr., ya retirado del pugilismo profesional, planea una nueva exhibición a finales de año en Japón ante un oponente de kickboxing o artes marciales mixtas.De visita en el país asiático, el exboxeador ofreció una conferencia de prensa en la que habló de la posibilidad de ponerse nuevamente los guantes, así como lo hizo el pasado 31 de diciembre.“Las negociaciones ya están avanzando, pero todavía no es oficial. Mi oponente podría ser un peleador de kickboxing o de MMA", expresó el ex campeón mundial, quien se retiró del boxeo de paga con récord de 50-0.A finales del año pasado Mayweather Jr. protagonizó una pelea con el japonés Tenshin Nasukawa, estrella de kickboxing, al que noqueó en el primer round bajo las reglas del boxeo en la Saitama Super Arena para embolsarse cerca de nueve millones de dólares.Además de la posibilidad de que él pueda presentarse nuevamente en territorio japonés, aseveró que pugilistas bajo su promoción podrían estar considerados para pelear en dicho país.“Hemos estado hablando de tener más exhibiciones aquí en Japón. No solo yo, sino otros luchadores bajo la pancarta de promociones de Mayweather”, dijo el ex campeón de 42 años y quien aprovechó para manifestar que buscará casa en Tokio para manejar desde ahí sus negocios en Asia.Finalmente, aseguró que está retirado del pugilismo, con lo cual prácticamente descartó una posible pelea con el filipino Manny Pacquiao, a quien venció en 2015 y con el cual se le vinculó para protagonizar la revancha.