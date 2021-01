M’Balia encontró el amor y no le importa si es hombre o mujer

Escuchar Nota

Losya conocen a su nueva pareja pues es fan de ellos desde hace varios años, pero se sorprendieron al saber de su romance.Vaya sorpresa la que nos llevamos al enterarnos por un amigo muy cercano a la cantante, de 41, que ésta ya encontró el amor en otra mujer de nombre Alejandra Tinajero, de 40, a quien conoce desde hace más de 15 años, pues es una fanática del grupo OV7; incluso, ya están buscando departamento en lapara vivir juntas, y con las hijas de la cantante:- Vimos que M’está felizmente enamorada..."Así es, está muy feliz desde hace como seis meses; y eso nos tiene muy contentos, porque hace mucho que no la vemos muy enamorada".- ¿De quién se trata?"Es una mujer que se llama. Nos sorprende que M’haga pública su relación en sus redes sociales, porque ella toda la vida había sido muy privada con su intimidad, casi no habla de sus exparejas; entonces, verla así significa que está feliz y enamorada".- ¿Sabes quién es o cómo la conoció?"No sabemos a qué se dedica, porque M’Balia no nos ha querido contar mucho de Alex, como ella la llama; sólo sabemos que vive en Monterrey y es mega fan del grupo OV7 desde hace más de 15 años, así que el resto de los integrantes del grupo la conoce perfecto, pues ya sabes, ella era de las fans que los seguía a todos lados y siempre estaba en todos sus conciertos en la primera fila".- ¿Cuándo empezaron su relación?"Comenzaron a tener más contacto a mediados del año pasado, se contaban de su vida y hacían videollamadas como buenas amigas, hasta que se fueron enamorando. Semanas después, Alex viajó de Monterrey a la CDMX para verla, y desde entonces están juntas".- ¿Crees que a M’Balia le cause algún conflicto que sepan que su pareja ahora es una mujer?"En realidad no lo sé; después de esta foto que subió en sus redes sociales, todo puede pasar. Ahí en los mensajes trata a Alex como a un hombre, pero la verdad no lo sabemos; algunos de nosotros creemos que será un ma$%$ la noticia, porque se supone que a ella le gustaban los hombres, estuvo casada y es mamá; pero como ella dice, el amor es universal, y no sería ni la primera ni la última".