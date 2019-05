Mbappé deja la puerta abierta; todos miran al Real Madrid

Por qué esta ‘bomba’ mediática? Kylian Mbappé, que el domingo dejó planear una duda sobre su futuro en el París Saint-Germain, presiona a sus dirigentes para que le sitúen a la altura de sus ambiciones, mientras resuenan los ecos de un posible interés del Real Madrid por fichar al fenómeno.“Es un momento importante para mí. Un giro en mi carrera, el momento de tener más responsabilidades. Tal vez en el PSG, tal vez en otra parte”, dijo el domingo el jugador, tras haber recibido el trofeo de mejor jugador del campeonato de Francia.Obviamente la declaración del campeón del mundo francés de 20 años fue calculada. Preparada con mimo. Minutos después de soltarla, Mbappé confirmó lo dicho a los periodistas presentes en la gala, todavía sorprendidos.“Para mí, era el momento de decirlo. Soy alguien íntegro, cuando digo algo, lo pienso. Para mí, era el buen momento para decirlo. Ya está, lo he dicho”, explicó, reiterando su deseo de tener todavía más “responsabilidades”.Más allá de aumentar la exigencia colectiva, las declaraciones del máximo goleador de la Ligue 1 (32 tantos) transmiten una ambición personal: “Tener más responsabilidades”.Desde su llegada a principios de esta temporada, el técnico alemán Thomas Tuchel ha etiquetado siempre a Neymar como su “jugador clave”.Pero el peso del francés ha crecido, sobre todo en los tres meses en los que el brasileño estuvo lesionado, dando la impresión de poder situarse al mismo estatus de su compañero. Con la lucha por el Balón de Oro como telón de fondo.“Esta petición de responsabilidades provoca preguntas, sobre todo porque se produce dos semanas después de que Neymar hiciera las mismas declaraciones. No puede haber una guerra de jefes o de clanes entre los brasileños del vestuario y los europeos y latinos”, explicó Alonzo.Tras perder la final de la Copa de Francia en abril, Neymar fue el único jugador del PSG en pasar por zona mixta y señaló la falta de cohesión en el vestuario.El técnico del Real Madrid, la leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane, necesita alicientes para levantar a una afición tras un curso en blanco, después de la ‘borrachera’ de tres Champions consecutivas.“Mbappé sabe que el Real Madrid le espera, que no puede dejar pasar otra vez la oportunidad de fichar al jugador llamado a recoger el testigo de Messi y Cristiano Ronaldo en los próximos años”, señaló este lunes el Marca.Según los medios españoles, el gigante blanco está preparado para poner 280 millones de euros sobre la mesa por Mbappé. El culebrón acaba de empezar y queda un largo verano por delante…A la espera de movimientos, el jugador de Bondy tendrá que gestionar las consecuencias de su ofensiva, con una presión mediática que aumentará.“Según el medio, ha cometido un error”, señaló una influyente personalidad del mundo del fútbol. “Ha hecho el ‘anti-Zidane’, que hizo de la discreción el ‘leit-motiv’ de su carrera, mientras que él ha elegido utilizar los medios con fines estratégicos”.