MC se deslinda de #LadyMiMuchacha, senadora viral en redes por tuit “clasista”

No me extraña nada MC! Siempre fuí víctima de bloqueos a actos y eventos por parte de la Sen Indira Kempis en su afán por sacarme de la fórmula. Partido al que me invitó Samuel García, y no milito. Fuí votada por muchos en NL.

Con eso me quedo y mi conciencia tranquila.*Gracias! pic.twitter.com/k7A5aR4zaF