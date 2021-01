‘Me acicalé’, ‘Babe Ruth’ y otras 5 frases del video de reaparición de AMLO

Escuchar Nota

Ciudad de Mexico.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este viernes en una grabación que difundió desde Palacio Nacional, donde se recupera de la enfermedad para que “no haya rumores y malos entendidos”, y aseguró que ha estado pendiente de la pandemia del Covid-19.



En el clip, el mandatario habló sobre la pandemia del Covid-19, así como de la economía de México y los empleos afectados por la crisis financiera mundial.



A continuación te presentamos las frases más destacadas que el presidente López Obrador pronunció durante su mensaje.



- "Hasta adversarios políticos, les agradezco mucho por la manera en que expresaron su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio".



- "Ahora me presento para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo".





- "Me acicalé para comunicarme con ustedes, pero estos días no estado así, he portado otra ropa".



- "Como decía un beisbolista celebre, Babe Ruth, decía no se puede vencer a quien no sabe rendirse".



- "No se puede vencer a los que no nos rendimos, tenemos que tener mucha fe en el porvenir, la esperanza es una fuerza muy poderosa".



- "No tenemos permiso para dejar inconcluso nuestro trabajo, la obra de transformación, la tenemos que consumar entre todos".



- "Me lleno de sentimiento por la manera en que mucha gente, mucha gente, y a todos los abrazo, desean que yo salga bien y voy a salir bien gracias a ustedes, gracias al creador, gracias a la naturaleza y a la ciencia, vamos a salir adelante".