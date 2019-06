Me aconsejaron ‘ocultar’ mi homosexualidad: Josey Greenwell

El cantante estadounidense Josey Greenwell compartió que en sus inicios nadie le aconsejó sobre cómo mejorar su carrera artística; sin embargo, sí le “recomendaron” reprimir sus preferencias sexuales.“Recibía comentarios sobre mi sexualidad, siempre me dijeron: creo que eres realmente genial, ¡pero va a ser difícil para ti! ¿Quieres que sea tan difícil? Como si fuera algo malo ser valiente y diferente”, relató el cantante en entrevista con Notimex.Aunque durante mucho tiempo Josey creyó en los consejos de esas personas, cuyos únicos comentarios positivos que recibía eran “seguir intentándolo” musicalmente, decidió liberarse e incluso en su video del tema Where we going decidió mostrarse sin tapujos.“Fue mi primer video en el mundo de la música y ¡debía tener un chico conmigo!”, externó entre risas, “para mí era importante mostrar quién era realmente, mi sexualidad y mi verdadera forma de pensar”, añadió el estadounidense.Josey Greenwell decidió donar un porcentaje de las ganancias de dicho tema, al Centro Comunitario LGBT de Nueva York, ya que deseaba contribuir a cambiar y salvar vidas, porque aquí los asesoran y alientan a seguir una carrera musical, lo cual calificó como una experiencia asombrosa.“El Centro se estableció en 1983 y permite a las personas llevar una vida saludable y exitosa. Celebra la diversidad y aboga por la justicia y la oportunidad. Cada año reciben más de 300 mil visitas en sus instalaciones en el vecindario West Village de Manhattan”, contó el cantante.Pese a no considerarse un referente para la comunidad LGBTQ+, aseguró que intenta ser la mejor persona que puede y liderar con el mejor ejemplo, por ello, opinó que su música es para todos, ya que no discrimina ni género ni preferencia sexual.“Me gustaría poder inspirar a los jóvenes músicos de la comunidad LGBTQ+ para que tengan la posibilidad de lograr una carrera musical, creo que es mi tiempo y he superado muchas cosas en el pasado para poder hablar”, destacó.Sobre la tolerancia que existe en Estados Unidos respecto a las personas con distintas preferencias sexuales, el originario de Kentucky, quien también se ha dedicado al modelaje, indicó que no está de acuerdo con diversas cuestiones que están ocurriendo actualmente.No obstante, confía en que habrá un cambio en la mentalidad de la sociedad y en la manera de referirse a la comunidad LGBTQ+, ya que hoy en día cada voz cuenta y no se podrá alcanzar una libertad general hasta que en realidad todos puedan ser libres.“A la gente homofóbica podría decirle que ‘fobia’ significa que tienes miedo, y en realidad nadie está asustado por las personas homosexuales, pero cualquiera que odie a la comunidad LGBTQ está siendo grosero y necesita parar”, manifestó.Cantará en Marcha del OrgulloJosey, quien en 2011 abrió en México algunos conciertos de la cantante Gloria Trevi y ha compartido escenario con Jesús Navarro, de Reik, tendrá una participación musical en el Zócalo capitalino en el marco de la Marcha del Orgullo Gay que se realizará el próximo 29 de junio, lo cual reveló que lo tiene muy emocionado.“Creo que todos pueden conectarse a una canción pegajosa, o a un gran ritmo, pero diré que estoy componiendo sobre los temas con los que quiero escribir y me identifico”, señaló respecto a la temática de sus canciones, en las cuales mezclan sonidos latinos, dejando de lado la música country con la cual se inició.El cantante se encuentra en el país para presentar su nuevo sencillo Fiesta for two, en colaboración con el compositor mexicano Jaime Kohen, a quien acompañará en el citado evento. El tema forma parte de su más reciente producción discográfica titulada City games.“Creo que es muy divertido haber escrito esta canción, especialmente con alguien tan talentoso como Jaime Kohen, su voz es genial, y realmente brilla en esta pista. Siempre me ha gustado la música en español, y es tan refrescante poder combinarlo con mi estilo y sello musical”, relató.Josey detalló que quería realizar un dueto en el que dos chicos se cantaran entre sí, pero que todo estuviera en su mente, es decir, con “palabras no habladas", transmitiendo el mensaje de que “el amor es el amor”, lo cual se reforzó al ser ellos los protagonistas, provenientes de distintos países con diferentes idiomas.