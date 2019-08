Me atacaron con gas pimienta en la República: Pilar

Una joven estudiante denunció un ataque con gas pimienta del que fue víctima en la colonia República Oriente, por parte de un hombre que intentó retenerla sobre la calle de Hidalgo, entre Jesús Valdés y Guanajuato.Los hechos sucedieron a las 14:30 horas del pasado domingo, cuando Pilar caminaba de su casa a la tienda de conveniencia, “vi a un joven sentado, me pidió la hora y no me detuve. Dos pasos delante de él me echó gas pimienta en toda la cara, me abrazó y como pude me defendí a golpes, grité y pataleé”, declaró la víctima.“El chavo me soltó, yo caí y corrí hacia la plaza que está atrás de la Facultad de Ciencias Químicas y me auxilió una pareja”, comentó Pilar, quien sostuvo que al momento de llegar a la plaza, donde se encuentra una estación de policías, no había elementos de seguridad en el sitio.“Le hablaron a la Policía Municipal y me entrevistaron para decir qué pasó. Dimos una vuelta en la patrulla para ver si yo identificaba al joven pero ya no estaba”, comentó Pilar, quien es originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas en la entrevista exclusiva a Grupo Zócalo.La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana fue consultada sobre la existencia de este reporte, sin embargo hasta el momento no se conoce su versión sobre el ataque que sufrió Pilar, ni si hay detenidos por el mismo.En sus redes sociales, la víctima denunció los hechos para advertir a otros jóvenes sobre la situación, “fue muy compartida mi publicación porque aquí vivimos muchos jóvenes. Yo conocía esta colonia (la República Oriente) como segura porque siempre hay policías pero ese día no había”.