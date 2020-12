‘Me bajo del barco’, doctor en Sonora dejará de atender pacientes Covid

Escuchar Nota

Con unales digo que bajo de este barco”: expresó en un video que publicó en sus redes sociales Pedro Díaz Félix,que fue hasta hace tres meses director de, y en el cuál informó que no atenderá más a“Volvimos exactamente como estaba pronosticado a los casos graves, a las cifras altas”, abundó, “convemos que estamos regresando a las mismas cifras, adultos, jóvenes graves, elno se ha ido, el problema tampoco, latampoco”.Recalcó que él yay pese a que estuvo grave superó la enfermedad pero no sin antes contagiar a su, por lo que ahora teme que sus hijos, nietos u otros familiares se contagien por su culpa.“Es muy difícil, créanme yo ya pase por esta lamentable situación grave, muy grave bendito Dios me dio la oportunidad de aliviarme pero no creo que pueda yo volver a pasar lo mismo”, añadió, “, gracias a Dios que ella no desarrolló el problema tanpero si le hubiera pasado algo no me lo perdonaría nunca al igual que si en este momento contagio a mis”.