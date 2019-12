‘Me cambió la vida’: relatos de heridos oculares en protestas en Chile

"Me cambió 180 grados la vida; en todos los aspectos de mi vida me veo perjudicado. Todos los médicos que vi me dijeron que no podré hacer deporte de contacto, y yo amaba hacer eso (...) Traté de volver a clases pero no veía nada, así que tuve que congelar el semestre".

"Nos hicieron retroceder desde la (avenida) Alameda hacia atrás; me escondo en una barricada y salgo a mirar: ahí sentí el dolor físico más grande que he sentido en mi vida", relata.

"Sentí miedo porque estaba en la línea de fuego. Iba contra unos 40 pobladores y carabineros disparando y casi de inmediato sentí el perdigón que se alojó atrás del ojo; perdí la visión, porque rompió el nervio óptico".



"Lo único que pensé es que no quería perder el ojo; creí que lo podía salvar (...) ahí me desbordé en lágrimas", cuenta.



"Un funcionario policial levanta la escopeta y me apunta a la cara en una distancia de unos 15 metros y me llegaron tres perdigones. Lo único que sentí fue que se me apagó el ojo", agrega.



"Salí a protestar y cinco minutos después ya me habían disparado. Un policía se sale de su formación con una escopeta. Lo miro y me dispara", dice Diego Foppiano, uno de más dequeen la crisis social en Chile.La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos,consideró en un informe sobre esta crisis que el "número alarmantemente alto de personas con lesiones en ojos o la cara muestra que hay razones fundadas para creer que, en contravención de los principios internacionales"."Sentí mucho dolor, grité mucho y perdí la conciencia" después de ser alcanzado por un perdigón el 19 de octubre, al día siguiente que comenzaron las protestas, agrega este estudiante de ingeniería en plaza de Puente Alto, una comuna de la periferia de Santiago.Entre los lesionados por las fuerzas antidisturbios, en su mayoría hombres que rondan los 30 años, la obrera Fabiola Campillay y el estudiante Gustavo Gatica perdieron visión en ambos ojos."Para nosotros fue algo impactante, algo que no habíamos vivido nunca", indica a la AFP el doctor Dennis Cortés, presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof).La Sochiof contabiliza hasta el 12 noviembre, mientras que el autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos ha registrado 357 heridos."Estaba en un lugar donde no pasaba nada, hasta que aparece un tumulto de gente encapuchada. De atrás,", relata Nelson Iturriaga, un constructor de 43 años herido el 21 de octubre, el cuarto día tras el estallido.Al menospor perdigones ese lunes, la jornada más dramática según registros."El perdigón no lo sentí cuando me llegó, pero me botó al suelo", agrega Nelson, herido cerca de la plaza Italia de Santiago, epicentro de las manifestaciones, que se saldan también con 24 muertos.En el mismo lugar Eliaser Flores, de 30 años, fue alcanzado por un perdigón.Después de dos cirugías, tendrá que usar prótesis y su vida no volverá a ser la de antes. ". He llorado algunas veces, porque me veo al espejo y perdí el ojo", dice Eliaser.En plena grabación de las protestas en la ciudad de, en la provincia sureña de Concepción,Torres admite que aún le cuesta entender que perdió un ojo mientras cumplía con su trabajo."En este momento no puedo trabajar y sin visión voy a tener que trabajar en otras cosas", dice.También en Concepción, el estudiante de Pedagogía en Educación Física, Rodrigo Lagarini, de 24 años,"Las fuerzas especiales actuaron salvajemente.", recuerda Carlos Puebla, de 46 años, un obrero de la construcción herido el 24 octubre en una manifestación en Plaza Italia.Puebla necesitó un vacío de ojo y le instalarán un implante. "Estoy destruido, voy a tener un implante permanente".Luego de un mes de protestas y cuando crecían las denuncias, la policía anunció la suspensión del uso de perdigones, restringiéndolo a casos extremos., reconoció a la AFP el vocero de la policía Julio Santelices, advirtiendo quecomo los ocurridos en estas semanas de protestas en Chile.