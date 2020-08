‘Me casé contigo para mí, no para que enseñes’, Samuel García a Mariana por ‘mostrar su pierna’

Wow con el senador Samuel García ¿Qué es lo peor? a) El machismo de Samuel b) La respuesta sumisa de Mariana c) Que ellos lo expongan en redes d) Todas las anteriores He criticado a Mariana por sus acciones pero neta que ella ni nadie se merece ese trato ni en juego. El interés pic.twitter.com/oF1JDbvyQD

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB