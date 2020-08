‘Me contagie visitando a un enfermo que ya murió’: padre Roberto Carlos Campos

Escuchar Nota

“Las cosas van pasando, y afortunadamente no he presentado síntomas de dolor de garganta, ni tos, ni fiebre, y en realidad fueron síntomas leves, como agotamiento, debilidad y perdida del olfato, pero ya la voy librando”, dijo el Sacerdote.



“Era una habitación muy chica, sin ventilación y estábamos varias personas, y creo que fue ahí donde me contagie, porque días después se acercó gente de la familia, para informarme que lamentablemente el enfermo había muerto por el Covid-19”.



, no se si se porque mi sistema inmunológico estaba bastante fuerte, o porque quizá el virus del COVID 19 lo adquirí sin tanta carga viral, pero me siento muy restablecido, y ya voy saliendo”, es la voz del, quien agradece todas las muestras de apoyo y atenciones que ha recibido desde que hizo público que se había contagiado de Covid-19,Cuestionado sobre como se contagió,, nos piden visitar a los enfermos, y en este sentido se me pidió que visitara uno personalmente, y pregunte que padecimiento tenía, pero nunca me dijeron que tenía Covid-19”.Campos Castañeda, agregó que “se trata del riesgo que tenemos todos los que atendemos enfermos, ya sea en el área medica o espiritual”, agregó el Sacerdote quien dijo que ya cumplió 14 días de aislamiento, “pero por si o por no, guardare aislamiento otros días, y el próximo viernes me reincorporare a mis tareas”.Al preguntarle cómo la obra de reposición del techo de la Iglesia de San Judas Tadeo, el cual está en proceso de renovación, al pasar de un techo de lamina, a uno de concreto, el Sacerdote dijo “muy agradecido con la audiencia de TELE SALTILLO porque gracias a sus reportajes y notas informativas, ha habido ayuda de la audiencia, unas pequeñitas, otras medianitas, y otras un poco grandes, y eso ha permitido que llevemos adelante esta importante obra, la cual lleva un avance significativo, y este miércoles se va a echar el vaciado”.