¡Me convertí en la madre de mi esposo! ¿Ahora qué hago?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Sigmund Freud (1856-1939), padre del psicoanálisis, creó una de las teorías más importantes llamada Complejo de Edipo. En resumen, su investigación señala que muchas veces tendemos a buscar en nuestra pareja rasgos en común con el padre o la madre que tuvimos. Aunque esto no sea una regla como tal, es común ver similitudes entre ambos y, en ocasiones, se llega al extremo de estar con alguien que toma el rol de madre o padre de su pareja. Son muchas las mujeres que en lugar de parecer la novia o esposa de su pareja, parecen su mamá, y no se trata de una diferencia de edades, sino, más bien, una forma de comportamiento dentro de la relación.



Son muchos los hombres que favorecen este tipo de relaciones. El doctor Dan Kiley en su libro Síndrome de Peter Pan, el hombre que nunca creció (1983), menciona que es cada vez más común encontrar hombres que no tienen ningún deseo por crecer. Hombres que desean mantenerse jóvenes por medio de ser impulsivos y libres. Huyen de las responsabilidades y temen llegar a parecerse a sus padres. Del mismo modo, son muchas las mujeres que entran a este tipo de relación pensando que ellas lo harán cambiar o ellos crecerán con el tiempo. Sin embargo, es difícil que esto suceda. De hecho, Kiley menciona que es común que este tipo de hombre que no quiere crecer busque a una "Wendy" para que realice todas las responsabilidades a las cuales él evita hacer frente, y son varias las mujeres que lo harán por miedo a la soledad o al rechazo.



En México una de las figuras más importantes es la madre, no en vano el 10 de mayo es una de las fechas más importantes del año. Muchos son los hombres que tienden a idealizar a su madre y buscan como esposa a una mujer parecida a ella, esperando que cuide de ellos de la misma forma; mujeres que les limpian, cocinan y cuidan de ellos todo el tiempo, pensando que es una “prueba de amor”. Otras más acostumbran decirle qué hacer, cómo vestirse y los regañan como niños pequeños.



Este tipo de comportamiento tampoco cambia cuando se tienen niños. Muchas veces cuando una mamá pasa la mayoría del tiempo disciplinando a los hijos, el papá puede pasar a ser más permisivo, terminando por convertirse en cómplice de ellos. Esto genera que haya una alianza en la que de un lado vemos al padre con los hijos y del otro, a la madre como única responsable de la disciplina. Esto puede parecer algo muy cómodo para el esposo pero es necesario también analizar si una como madre o esposa es la que favorece este tipo de familia.



No sólo son los hombres los que incentivan este tipo de relación. "Ser la madre de tu pareja" también puede ser conveniente para ti, aunque no lo parezca a simple vista. Por ejemplo, te permite ser la que tome las decisiones más importantes dentro de la relación, lo mismo que te da una sensación de que eres necesitada y tu pareja no podría sobrevivir sin ti y, por tanto, nunca te va a abandonar. Pero debemos comprender que sentirse “requerida” no es lo mismo que sentirse “querida”. Primero, hay que entender que una relación es un compromiso entre dos personas en donde las decisiones se van a tomar en conjunto; ambos tratando de dar y recibir en la misma proporción.



Si sientes que tú te encuentras en este tipo de relación, donde pasas la mayor parte del tiempo regañando a tu pareja por su irresponsabilidad o siendo la que cuida de él como niño pequeño, lo más aconsejable será tratar de analizar la relación.



Si bien él tiene la tarea de crecer, tú también tienes que comprender que no eres la encargada de enseñarle a hacerlo. Él ya tuvo una madre antes para instruirlo. Ahora queda en ti el hecho de comprender por qué buscas este tipo de relaciones y si te traen algún beneficio. Asimismo, ambos pueden buscar ayuda profesional de pareja, en donde se busque comprender la razón de esta situación. Puede ser que ambos tengan expectativas muy distintas respecto a lo que buscan en una relación o, por el contrario, puede tratarse de una crisis temporal.



Psic. Monserrat López Lugo



Clínica de Asistencia de la Sociedad Psicoanalítica de México (SPM).