Me da ansiedad vivir encerrada por el coronavirus: mexicana en China

Escuchar Nota

“Me da ansiedad el hecho de estar encerrada, yo vivo sola, me aburro mucho y me desespero. Es normal tener miedo porque no sabes lo que pasará en Beijing, pero confío en que todo regresará a la normalidad”, asegura.



“En el edificio donde vivo nos piden registrarnos al entrar y salir, y nos checan la temperatura para comprobar que no tenemos síntomas de coronavirus, además de que no salimos de nuestras casas para evitar tener contacto con otras personas”, cuenta.

“Son sentimientos encontrados. Mi papá me dice que regrese, pero ya estoy aquí, la situación está controlada, pero si empeora tendré que tomar una decisión sobre si regreso a México o si la compañía me pide ir a otro país.”

“Le tengo un gran respeto a la comunidad china por la manera en la que trabajan para controlar esta enfermedad y que todo regrese a la normalidad”, agrega.

“Vivimos en una, con medidas de prevención extrema, encerrados en casa, pero con la tranquilidad de que el gobierno chino hace lo posible por controlar y erradicar el coronavirus”, asegura Aglaee Tamez, mexicana radicada en Beijing., de 30 años y oriunda de Monterrey, Nuevo León,con la que ha trabajado en Irlanda y España.En entrevista telefónica desde la capital china,por el coronavirus.Señala que,, pero que procura salir unos minutos al día a tomar aire.La semana pasada,: “Es impactante ver la ciudad sola, en los centros comerciales pude ver a pocas personas comprando alimentos. Tenemos que salir con cubrebocas, evitamos saludarnos de mano y, sobre todo, tenemos mucho cuidado con los alimentos, lavamos muy bien las frutas y verduras, y cocemos el pescado y el pollo, que en mi caso, es lo que más consumo”.La joven dice que: “En mi caso, tengo que esperar. Aquí he podido contactar a otros mexicanos, tengo entendido que somos alrededor de 40 los que estamos aquí. No queremos salir porque tenemos trabajo, otros están estudiando y son buenas oportunidades, hay que esperar”.Aglaee, pero por ahora no es necesario.La regiomontanapues en cuestión de días cerraron ciudades y construyeron un hospital.