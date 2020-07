‘Me das asco’, así estalló Alfredo Adame contra Laura Bozzo

Escuchar Nota

"Tenemos en este set a una de las personas que más me ha atacado, insultado, denigrado y pedido que me saquen de México, mi “querido” Alfredo Adame”.

"No nos vamos a meter en esos rollos”, le dijo Adame a Bozzo, pero ella insistió; “no, sí nos vamos a meter en esos rollos, porque, ¿sabes qué? Yo soy una doctora, no soy ignorante”.



"Te doy un millón de dólares si tú me paras aquí una mujer a la que le haya pegado, ofendido, denostado”.

El actor Alfredo… ¡Y es que ella inició el pleito en el foro!Adamey el impacto emocional que esto tiene en sus vidas, no obstante, la señorita Laura ¡ni siquiera dejó hablar a Alfredo Adame cuando ya lo estaba atacando!El actor de telenovelas, quien no tuvo mucha paciencia ante lo dicho por la peruana.“¿Qué te hice yo? ¿Cuál es el problema?”, preguntó Laura a Alfredo Adame, quien le dijo que estaba molesto con las declaraciones que hizo en el pasado sobre que los famosos no deberían ingresar al mundo de la política. Hasta este punto,sin caer en las provocaciones de Bozzo.Cansado de ver que la plática no iba hacia ningún lado,, pues ni siquiera le permitía hablar sin que a los pocos segundos lo interrumpiera.Por si no fuera suficiente,y que hasta “tu exmujer te acusa”, frase que desató la ira del actor.Harto,Con información por Radio Fórmula