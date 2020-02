‘Me decía gorda y chaparra’; denuncian discriminación seleccionadas en nado sincronizado

Escuchar Nota

Las atletas de nado sincronizado Teresa Alonso García y Ana Karen Mendoza denunciaron este jueves discriminación y violencia psicológica por parte de la entrenadora Adriana Loftus de la Selección Nacional de nado sincronizado.Teresa Alonso compartió que los conflictos con la entrenadora "no son nuevos, ya hay muchísimas denuncias, por el acoso y discriminación que ella nos hizo"."Me llegó a mencionar que no podía ser parte del dueto porque no llegaba a la estatura e incontables veces me dijo que tenía las piernas cortas (…) Lo que buscamos nosotros, los atletas, es cada día ser la mejor versión de nosotros mismos, llegar a lo más alto del pódium, representar a nuestro país con todo, y pues así hemos perdido muchísimas atletas en nuestro deporte".A su vez, Madison López manifestó también haber sido víctima de violencia psicológica cuando formó parte de la selección mayor de nado artístico, al punto de provocarle problemas alimenticios."Nos presionan directa e indirectamente a llegar a un estereotipo de la forma física, que de poco en poco nos orillan al extremo, a cruzar la línea que sobre pasa las capacidades físicas", compartió., denunciaron que fueron víctimas de discriminación y violencia psicológica por parte de la entrenadora.Por su parte, el legislador expuso que recientementeAsimismo, señaló que existe omisión del presidente de la Federación Mexicana de Natación , Kiril Minchev Todorov, frente a las denuncias y aseveraciones sobre el comportamiento de Loftus.Indicó también que en 2013, Karen Mendoza presentó una denuncia por daño moral en contra de"Ana Karen y su mamá se fueron a un tribunal ordinario a meter una demanda civil por daño moral, demanda que prosperó.Vargas Contreras concluyó que no está en contra de presidentes de federaciones, sino que vela por los intereses de los atletas que son maltratados.