‘Me destrozó ver morir a mis pacientes’, narra doctora Covid de Saltillo

“En tres meses he visto más de 100 pacientes de Covid, más o menos 30 se me han complicado con neumonías que hemos manejado con oxígeno domiciliario y les va muy bien. Defunciones llevo 7, cada caso responde diferente, no hay un tratamiento específico para Covid, sin embargo, al ya saber las fases que siguen, podemos prevenirlas con medicamentos bastantes comunes”.



“Me destrozó, la quinta paciente que perdí fue mi madre. Ella empezó con síntomas el 6 de octubre, mi papá empezó 3 días antes, me los traje a Saltillo, vivo sola, entonces me los traje para cuidarlos, empiezo el tratamiento desde el primer día de los síntomas y aun así no fue posible sacarla adelante. El día 7 se me complica… fallece el sábado 17 de octubre”.



“La situación cada vez está peor. Las últimas dos semanas ha sido un boom de pacientes, no me doy abasto con la consulta, se fue corriendo la voz”, dijo, al señalar que a su labor de consulta domiciliaria se sumaron los doctores Miguel Juárez, Gaby Alvarez y Jesús Rodríguez.



“La gente tiene miedo de ir a los hospitales, no sabe a quién recurrir y ahorita lo mejor es estar viéndolos en casa, sobre todo perder el miedo, con protecciones podemos atenderlos y al hacerlo en domicilio podemos bajar la estadística, los hospitales están saturados, están casi llenos, evitar que lleguen a grados de complicación para que no tengan que hospitalizarse”.

“Hay mucha desinformación, mucha ignorancia, por eso la gente no busca ayuda a tiempo y cuando la buscan ya es demasiado tarde”.



“El cuadro de Covid empieza muy leve, como una gripita o infección de garganta, por lo general el 90% de los que se van a complicar por factores de riesgo, lo hacen entre el día 7 y 9 de la enfermedad, ahí es donde más atención tenemos que poner. Si los empezamos a tratar desde antes, podemos dar medicamentos para que lleguen a esa etapa”.

“Apenas estamos empezando lo más severo de la pandemia: noviembre, diciembre y enero esto va a ser un caos… viene lo más difícil, se va a complicar esta situación”, advirtió la doctora, quien desde hace 3 meses atiende a pacientes Covid., incluida su madre.Añadió que desde hace dos semanas detonaron los contagios y se anticipan tiempos muy difíciles, porque los hospitales se están saturando con pacientes contagiados.solamente atiende a pacientes Covid en el propio domicilio, al principio con miedo, por exponerse al contagio, sin embargo, hay que vencerlo para transmitir confianza y seguridad a los propios pacientes y sus familias.Perder un paciente es horrible, refirió. El primer paciente que falleció fue un señor mayor de edad.Su madre no quiso internarse y le pedía atender al resto de los pacientes. Falleció en casa, lo que le causó frustración, pues para ese momento ya había atendido a más de 90 pacientes Covid y, sin embargo, no fue posible salvar la vida de su madre.Explicó que mucha gente no acude a consulta por miedo y hay casos en que la familia solicita el servicio de consulta domiciliaria cuando ya están con un cuadro grave.La doctora refirió que la persona que se hospitaliza puede caer en un cuadro de depresión y ansiedad, lo que baja las defensas y eso aumenta el riesgo.