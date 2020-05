Me duele haber abortado: Frida Sofía recuerda difícil momento de su vida

Escuchar Nota

"Ni siquiera he tratado de ir a recolectar mi dinero que me pertenece, ¿saben por qué? Porque no quiero lidiar ni con esta gente ni con Alejandra porque sigo dolida horrible, me duele mucho haber abortado", dijo.



"Siempre quise a mi bebé, era lo que más quería en mi vida (...) Sí, me tomé una pastilla para abortar, pero pónganse en mi lugar, ¿qué hubieran hecho si ven al padre de su hijo abrazado y llevándole mariachi a tu mamá?", mencionó.



“Soy un persona que no oculto mis errores ni adicciones, las cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud”, escribió.



En medio de la polémica con su abuelo y su madre la cantante aseguró que aún se siente muy triste por "haber abortado", un episodio de su vida que vivió el año pasado y recordó en un video publicado en sus redes sociales; además, la famosa confesó que su bebé era lo que más quería en la vida. Las discusiones comenzaron cuando Frida Sofía declaró que las personas alrededor de Alejandra Guzmán eran "gente mala" que se aprovechan de la cantante mexicana. Tras las acusaciones de su hija, la intérprete de "Hacer el amor con otro" publicó un comunicado para desmentir las declaraciones.