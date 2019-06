“Me está bajando la panza”, niña se hace viral en redes

El video de una niña corriendo con su padre se volvió viral en redes sociales por las frases que menciona la pequeña, mismas que 'enamoraron' a los usuarios.La menor comienza diciendo que se encuentra haciendo ejercicio porque come mucha comida chatarra, posterior a ello expresa emocionada: "Sí me está bajando ya la panza, ¡se me está bajando!".La pequeña y su padre viven en Ciudad Obregón, Sonora y su video ha sido visto en Facebook más de un millón de veces y compartido en 21 mil ocasiones.