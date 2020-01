Me falta hacer historia en Rayados: Dorlan Pabón

Escuchar Nota

Monterrey.- El colombiano Dorlan Pabón expresó que no se conforma con la coronación de Rayados en la Liga MX y en la Liga de Campeones de la Concacaf, sino que quiere más, hasta que Monterrey sea el número uno de México.



Uno de los artífices de estos días de gloria que vive Rayados de Monterrey habló previo al duelo en el que su equipo enfrentará a Monarcas Morelia, donde también aclaró que no piensa irse a otro club.



“Todavía me falta hacer historia en esta institución. Tenía deudas con la afición, les cumplí, pero quiero más. No me conformo porque ya gané la liga y Concacaf. Quiero más. Quiero que este equipo día a día crezca, que lo conozcan más, y que sea el número uno de México”, expresó en conferencia de prensa.



Con información de Adrenalina