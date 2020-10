Me gasté un millón de dólares en apenas una hora: Shaquille O’Neal

Escuchar Nota

La ex estrella de Los Angeles Lakers, por lo que despilfarraba su dinero en cosas que no eran necesarias., comentó Shaq, quien confesó haber gastado un millón de dólares en una hora, una actitud que sabe que es "reprobable".pues aseguró que también tomó algunas malas decisiones tras no relacionarse con las personas adecuadas.